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Конституционный суд Грузии отказался отменить итоги парламентских выборов

Конституционный суд Грузии отказался отменять результаты парламентских выборов, на которых убедительную победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».

Соответствующие иски об отмене итогов выборов направляли президент Грузии Саломе Зурабишвили и представители оппозиции. Как сообщается, решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно официальным данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта», формирующая правительство страны, победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150.

В последние дни в Грузии прошли акции протеста с силовыми провокациями. Эти события генсекретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе оценил как попытку организовать майдан по украинскому сценарию.

Тбилиси, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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