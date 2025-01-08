«Девочка, неважно, что ты говоришь»: Маск насмехается над Трюдо из-за его ответа Трампу

Американский предприниматель, один из ближайших соратников избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск назвал уходящего в отставку премьера Канады Джастина Трюдо «девочкой». Так он прокомментировал слова Трюдо о том, что нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Заявление прозвучало в ответ на предложение Канаде войти в состав Соединенных Штатов, озвученное Трампом.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», – написал Маск на своей странице в соцсети X.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает необходимым рассмотреть возможность включения Канады в состав американского государства в качестве 51-го штата. Он называл Трюдо «губернатором великого штата Канада». Заявления прозвучали на фоне угроз Трампа ввести 25-процентные пошлины на все товары из Канады после вступления в должность президента США. Трамп недоволен тем, что Вашингтон, по его словам, «субсидирует Канаду на более чем 100 000 000 долларов в год», и утверждает, что канадцы хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом.

Добавим, сегодня избранный американский президент опубликовал в своих соцсетях карту, где Канада обозначена территорией США.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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