Байден оставляет в наследство Трампу «выжженную землю» – МИД России

Антироссийские решения администрации уходящего президента США Джо Байдена оставляют избранному американскому лидеру Дональду Трампу «выжженую землю». Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России, в котором также подчеркивается, что враждебные действия Вашингтона, объявившего накануне о рестрикциях против энергетического сектора РФ, не останутся без реакции Москвы.

Как считает МИД РФ, «потуги уходящей команды в Белом доме имеют целью максимально затруднить или сделать невозможными любые двусторонние экономические связи, в том числе для американского бизнеса».

«В жертву при этом приносятся интересы как европейских союзников США, принуждаемых переключаться на более дорогие и неустойчивые американские поставки, так и собственного населения, страдающего сейчас от последствий масштабных пожаров в Калифорнии, чье мнение в отношении повышения цен на топливо, имевшее значение перед ноябрьскими президентскими выборами, когда российские нефтепродукты закупались через посредников, уже можно игнорировать. Соответственно, будущему президенту, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается «выжженная земля» – в прямом и переносном смысле», – констатировал МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии РФ.

«Несмотря на конвульсии в Белом доме и происки русофобского лобби на Западе, пытающегося втянуть мировую энергетику в развязанную США «гибридную войну» против России, наша страна была и остается ключевым и надежным игроком на глобальном топливном рынке», – заявил МИД России.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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