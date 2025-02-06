В России ужесточат ответственность за разжигание ненависти и вражды

В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают ужесточение ответственности по статье 282 за совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения.

Из документа следует, что после принятия законопроекта уголовная ответственность будет наступать в случае однократного совершения преступления, тогда как сейчас за первый проступок предполагается административное наказание.

Кроме того, пунктом «в» части второй статьи 282 УК установлена ответственность за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное организованной группой по предварительному сговору.

Как пояснили авторы документа, анализ 734 дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.31 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» КоАП, возбужденных в 2023 году, показал, что в 313 случаях (42,6%) такие дела возбуждались по фактам, как правило, размещения публикаций и комментариев в социальных сетях и мессенджерах, оправдывающих, обосновывающих, одобряющих или пропагандирующих применение насилия либо угрозу его применения в отношении человека либо группы лиц по мотивам национальной (в абсолютном большинстве), расовой, религиозной принадлежности, а также к социальной группе.

«Такие деяния обладают более высокой общественной опасностью по сравнению с иными проявлениями возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения человеческого достоинства в рамках статьи 20.31 КоАП, поскольку являются крайней формой злоупотребления свободой слова, а также создают почву для восприятия применения насилия по экстремистским мотивам как правильного и необходимого варианта действий», – подчеркивается в обосновании законопроекта.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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