Трамп сообщил о хорошей возможности для завершения войны на Украине

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и последующим общением с главой киевского режима Владимиром Зеленским сообщил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине.

«Прекрасные переговоры с Россией и Украиной прошли вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны!» – заявил Трамп в своей социальной сети.

Как сообщал «Новый День», вечером 12 февраля президенты РФ и США в ходе телефонного разговора, который продлился почти полтора часа, условились о личной встрече и переговорах по урегулированию украинского конфликта. Затем американский лидер созвонился с Зеленским, после чего заявил, что глава киевского режима «готов заключить мир».

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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