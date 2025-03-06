Переговоры Вашингтона и Киева пройдут в Саудовской Аравии

Американские журналисты в своих соцсетях сообщили о возможной дате и месте переговоров представителей Вашингтона и Киева. По их данным, делегации США и Украины планируют встретиться 12 марта в Саудовской Аравии.

Также уточняется, что с американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и помощник по национальной безопасности Майк Уолтц. Киев будет представлять глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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