Путин и Трамп могут встретиться уже через пару недель – советник президента США

В Саудовской Аварии планируется согласовать технические детали возможного перемирия на Украине после принципиальных договоренностей, достигнутых накануне лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как считает спецпосланник президента США Стив Уиткофф, на окончательное согласование может потребоваться пара недель, после чего возможна встреча на высшем уровне.

«Они согласовали дальнейший путь к условиям прекращения огня и к полному прекращению огня, которое будет обсуждаться в ближайшие дни. Я на самом деле думаю, что мы к этому придем через пару недель. Так что теперь дело за техническими вопросами, наша команда должна расставить точки над «i», и все заняты этим», – сказал спецпредставитель Трампа в комментарии американским СМИ.

На вопрос ведущего, возможна ли после этого встрече Путина и Трампа в Саудовской Аравии, Уиткофф дал понять, что это реально может произойти. «Я не могу говорить от их имени, но ставлю на то, что, скорее всего, это произойдет. У них вышел отличный отчет, который был представлен вчера. Это был действительно очень позитивный, очень проактивный, ориентированный на результат телефонный разговор. Да и сам президент Трамп там для того, чтобы добраться до «линии ворот». И мы вчера проделали большой путь, чтобы сделать это», – сказал он.

Спецпосланник президента США подтвердил, что вопрос об отмене антироссийских санкций будет решаться только после прекращения огня на Украине. По его словам, президенты эту тему даже не обсуждали.

«Очевидно, что этот разговор предстоит двум лидерам, и все открыты для этого. Но прежде всего мы хотим найти решение, которое будет означать прекращение огня. Такова политика президента. И мы собираемся добиться прекращения огня, а после этого, я думаю, все остальное будут уже деталями – смягчение санкций и все остальное, что касается полноценного мирного соглашения», – пояснил Уиткофф.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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