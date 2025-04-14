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Понедельник, 14 апреля 2025, 22:13 мск

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Американский лидер пообещал «очень хорошие предложения» по Украине

Фото из архива сайта CNN

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время ожидает «очень хорошие предложения» по урегулированию украинского конфликта. Об этом американский лидер заявил сегодня журналистам.

«Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо справляемся в этом направлении. Я думаю, что будут очень хорошие предложения очень скоро», – сказал Трамп.

Напомним, в конце минувшей недели спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел переговоры с российском лидером Владимиром Путиным. В Кремле назвали этот разговор еще одним шагом на пути к встрече глав США и России.

Накануне Трамп заявил, что на переговорах по урегулированию украинского кризиса наблюдается прогресс. «Я думаю, что между Украиной и Россией все идет хорошо», – сказал американский лидер.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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