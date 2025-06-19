Сроки третьего раунда переговоров с Киевом скоро озвучат – Захарова

Делегация России готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров с Украиной после 22 июня. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на «полях» ПМЭФ.

По ее словам, конкретные сроки нового раунда переговоров будут определены в ближайшее время и «озвучены представителями и руководителями самой делегации».

Захарова добавила, что в ходе третьего раунда переговоров в Москве ожидают, что стороны «обменяются комментариями относительно переданных 28 мая и 2 июня меморандумов сторон с предложениями по урегулированию украинского кризиса», передает «Интерфакс».

Ранее сегодня пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе новых российско-украинских переговоров стороны обсудят продолжение гуманитарных обменов, в том числе пленными, и меморандумы. Он призвал набраться терпения, отметив, что разрешение конфликта потребует времени.

При этом Песков отметил, что «киевский режим, скажем так, как визави для переговоров так себе, доверять ему нельзя», передают «Известия». Несмотря на это, по его словам, предпочтительным для президента РФ Владимира Путина является решение всех проблем и достижение поставленных целей мирными путями, о чем он не раз заявлял.

Напомним, в ходе встречи с руководителями международных информагентств российский лидер вновь заявил, что Россия готова продолжать переговоры с украинской стороной. При этом Путин посоветовал Киеву не тянуть с переговорами, так как ситуация для него может измениться в худшую сторону.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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