Президент США дал жесткую оценку положению Зеленского перед саммитом НАТО

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами перед вылетом на саммит НАТО в Гааге, не исключил возможность встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который находится в «очень тяжелой ситуации».

«Да, вероятно, я увижусь с ним. <…> Спрошу о том, как у него дела. Он в очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться», – сказал Трамп, передает Fox News.

Издание Politico ранее сообщило, что Зеленский вряд ли получит новые обещания о военной помощи от западных союзников. «Украина, скорее всего, получит гораздо более прохладный прием на саммите НАТО в этом году», – говорится в публикации. На этом фоне киевские власти, по сведениям газеты, предпринимают попытки добиться от властей США разрешения на закупку американского оружия Украиной и ее европейскими партнерами. Ранее Зеленский заявлял о планах обсудить с Трампом во время переговоров на саммите G7 покупку оружия у США, но их встреча сорвалась – Трамп досрочно покинул саммит.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что в итоговой декларации саммита не будет слов о «необратимом пути» Украины в НАТО. Также, по его словам, не будет никаких решений о поддержке Киева.

Накануне вечером премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге. Причина – нежелание лидеров США, Турции, Словакии и Венгрия сидеть с ним за одним столом, передает РИА «Новости». Показательно, что Зеленского на официальной церемонии фотографирования во время саммита НАТО в Гааге поставили подальше от Трампа. Американский лидер расположился в центре в первом ряду, а Зеленского поместили намного правее во втором ряду, следует из трансляции телеканала CSPAN.

Саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Западные СМИ сообщали, что форум пройдет по сокращенному сценарию по настоянию США. В повестке отсутствует заседание Совета НАТО по Украине, что является уступкой Вашингтону. Несмотря на призывы ряда союзников обсудить украинскую тематику, американцы не были заинтересованы в усилении внимания к конфликту. Также отмечалось, что Североатлантический альянс стремится сделать итоговую декларацию краткой и избежать упоминания о возможном членстве Украины, чтобы не создавать разногласий.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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