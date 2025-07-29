В Кремле не стали оценивать слова Трампа о сроках урегулирования на Украине

В Кремле ознакомились с последними заявлениями президента США Дональда Трампа о сокращении отведенного им срока по урегулированию на Украине с 50 до 10-12 дней, его разочаровании российским руководством и незаинтересованности в контактах с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению заявления американского лидера. По его словам, Россия по-прежнему сохраняет приверженность дипломатическому разрешению украинского кризиса.

«Мы приняли к сведению вчерашнее заявление президента Трампа. Продолжается специальная военная операция. И мы по-прежнему сохраняем приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования», – сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что не будет давать никаких оценок. «Еще раз повторяю, мы приняли к сведению заявления президента Трампа», – сказал он.

Песков также заявил, что вопрос о возможной встрече Путина и Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит.

При этом пресс-атташе Кремля подчеркнул, что Россия по-прежнему заинтересована в нормализации двусторонних отношений России и США. По его оценке, «пока процесс нормализации идет ни шатко ни валко».

«Хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы. Здесь, для того чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон. Мы надеемся, что этот процесс приобретет большую динамику», – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что контактов России и США по продлению ДСНВ сейчас нет. По словам Пескова, «мешает состояние двусторонних отношений, в которые они пришли во время администрации президента Байдена».

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что собирается сократить срок в 50 дней, который дал президенту РФ для достижения мирного соглашения с Украиной. По истечении этого срока Вашингтон введет пошлины в размере 100% на экспорт тех стран, которые сотрудничают с РФ. Позднее Трамп заявил, что не видит прогресса в разрешении украинского кризиса, добавив, что новый дедлайн для России по Украине составит 10-12 дней. Также американский лидер признался, что больше не заинтересован в разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому урегулированию.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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