Понедельник, 11 августа 2025, 13:04 мск

Азербайджан выделил 2 млн долларов на помощь Украине

Фото: Официальный сайт правительства Азербайджана

Азербайджан выделит на помощь Украине 2 млн долларов. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте главы республики Ильхама Алиева.

«Выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в манатном эквиваленте 2,0 (два) миллиона долларов США», – говорится в распоряжении.

Средства направят Минэнерго Азербайджана для закупки электрического оборудования, которое затем отправят на Украину в качестве гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что Баку не впервые оказывает поддержку Киеву. В феврале для этих же целей власти Азербайджана выделили 1 млн долларов.

Баку, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

