Вторник, 21 октября 2025, 10:49 мск

США отложили введение новых санкций против России

США пока не будут рассматривать новый законопроект о санкциях против России. Об этом заявил лидер республиканцев в американском сенате Джон Тьюн.

«Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы», – сообщил сенатор.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас не самое подходящее время для новых антироссийских санкций. При этом американский лидер подчеркнул, что не против рассмотрения новых ограничений.

Тем временем, в Евросоюзе находится в стадии согласования 19-й пакет санкций против России. Европейские лидеры уже сейчас заявили, что эти меры не будут последними, как только новые рестрикции вступят в силу, чиновники ЕС приступят к обсуждению 20-го пакета ограничительных мер.

