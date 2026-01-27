Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Тимошенко

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заочно обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах России.

По данным следствия, обвиняемая разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень.

В июле 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы.

