российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 января 2026, 19:27 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Тимошенко

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заочно обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах России.

По данным следствия, обвиняемая разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень.

В июле 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Ракета ВСУ упала на жилой сектор в Брянской области: ранена мирная жительница / В Кремле ждут продолжения работы группы по Украине / В Воронеже умерла еще одна жертва атак ВСУ в ночь на 11 января / В ОАЭ завершились переговоры делегаций России, США и Украины / На подлете к Белгороду сбили украинские беспилотники / В Кремле не подтвердили неофициальные переговоры по Украине в Абу-Даби / Днем над Россией сбили 8 беспилотников ВСУ / Под контроль армии России перешел населенный пункт в Харьковской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,