Четверг, 12 марта 2026, 18:54 мск

В Белгородской области сработала система ПВО при отражении ракетной атаки

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны при отражении ракетной атаки по стороны вооруженных формирований Украины. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, противник пытался нанести удар по Белгороду, а также Белгородскому и Шебекинскому округам.

Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Глава Белгородской области также добавил, что данные о последствиях вражеской воздушной атаки уточняются.

Ранее сообщалось, что 12 марта в Белгородской области трое мирных жителей получили ранения при атаках украинских дронов.

Белгород, Анастасия Смирнова

