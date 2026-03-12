российское информационное агентство 18+

Четверг, 12 марта 2026

Трое жителей Белгородской области ранены в результате ударов беспилотников ВСУ по гражданским автомобилям

Фото из официального тг-канала губернатора Белгородской области

Трое мирных жителей Белгородской области пострадали в результате очередных ударов беспилотников со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, в селе Ржевка Шебекинского округа от удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина. Медики диагностировали у пострадавшего с минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения грудной клетки, ног и руки. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Как отметил губернатор, еще один беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа. Пострадавший был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями грудной клетки и ноги. Госпитализация не потребовалась.

В Грайворонском округе в селе Мощеное в результате атаки дрона ранена женщина. Медики диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения мягких тканей грудной клетки и спины, а также осколочные ранения мягких тканей плеча. Для дальнейшего лечения она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Белгород, Анастасия Смирнова

