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МИД РФ: ЕС строит все что угодно, но не систему безопасности

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз далек от цели создания реальной безопасности на Евразийском континенте. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, курирующий вопросы евразийской безопасности, Александр Трофимов.

«Сами государства Европы отказываются от взаимодействия с нами, они выбрали путь заявлений. Говорят, что они строят европейскую безопасность, но, мне кажется, это все что угодно, только не система безопасности», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Своими заявлениями европейские лидеры пытаются обосновать якобы наличие угроз со стороны России и ее союзников. Если страны Европы отойдут от враждебной политики и неоколониальных практик, то они поймут привлекательность той архитектуры евразийской безопасности, которую предлагает построить РФ.

Трофимов подчеркнул, что наша страна готова обсуждать эту концепцию, открыта к диалогу. «Сейчас очень важное направление работы – обеспечить безопасность в Персидском заливе. Все это обсуждается, в процессе», – заключил посол.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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