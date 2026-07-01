Захарова назвала условие для нормализации отношений России и ЕС

Одним из важнейших условий нормализации отношений России и Европейского союза является отказ Брюсселя от антироссийского политического курса. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге.

В то же время, по ее словам, Москва считает недостаточным только отказ от агрессивной русофобии. «Отказ от такой политики является необходимым, но при этом недостаточным условием стабилизации отношений с Европейским союзом. В практическом плане это означает, что Брюссель и другие европейские столицы должны прекратить любые недружественные действия в отношении нашей страны, включая попытки вмешательства во внутренние дела, подрыва социальной, экономической стабильности, пересмотреть свой антироссийский курс и, конечно, риторику, коль скоро они проводят недели борьбы с «языком ненависти», – пояснила официальный представитель МИД РФ.

«Собственно говоря, это и есть те самые условия для начала нормализации или хотя бы стабилизации отношений с Европейским союзом», – добавила Захарова.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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