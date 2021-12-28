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Вторник, 28 декабря 2021, 12:23 мск

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Глава ЦБ заявила о преодолении пика роста цен на недвижимость

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России прошел период высоких темпов роста стоимости недвижимости. В дальнейшем цены на квартиры будут увеличиваться не так быстро. Об этом глава ЦБ заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, что они не будут расти такими темпами», – сказала Набиуллина.

Ранее председатель Банка России говорила, что не поддерживает дальнейшее продление льготной ипотеки на новостройки, которая стала основной причиной рекордного роста цен на жилье. Набиуллина полагает, что в стране есть другие, более адресные программы, а продление льготной программы может стимулировать высокий рост стоимости недвижимости.

Напомним, программу льготной ипотеки на новостройки запустили весной 2020 года в качестве меры поддержки спроса на жилье в условиях пандемии. 1 июля 2021 года ее продлили на год с изменением условий. Так, максимальная ставка повышена с 6,5% до 7%, а сумма кредита сокращена до 3 млн рублей для всех регионов. До этого в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях льготный кредит можно было взять на сумму до 12 млн рублей, а в остальных регионах – на сумму до 6 млн рублей.

По данным госкомпании «Дом.РФ», цены на новостройки с октября 2020 по октябрь 2021 года поднялись на 27%, и доля стройматериалов в этом росте составила около 45%. Глава компании Виталий Мутко также считает, что цены на жилую недвижимость в 2022 году войдут «в нормальный цикл» и их рост окажется не больше уровня инфляции. Более того, по его словам, в ряде регионов рост стоимости жилья может даже остановиться. Однако такой сценарий возможен, если правительство и Центробанк смогут остановить рост инфляции.

В свою очередь аналитики уверены, что недвижимость продолжит дорожать из-за увеличения стоимости строительно-монтажных работ и сохраняющегося спроса. По прогнозу рейтингового агентства НКР, общее повышение стоимости жилья может составить не менее 8-10%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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