Минстрой РФ: условия льготной семейной ипотеки изменятся с 1 июля

Правила получения «Семейной ипотеки» изменятся с 1 июля, властям удалось прийти к консенсусу в этом вопросе. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин. Он отметил, что льготная программа «будет направлена на стимулирование рождаемости».

«Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому. Мы договорились, что в ближайшее время правила изменятся», – цитирует Стасишина ТАСС.

В конце мая Стасишин заявлял, что кабмин РФ практически завершило согласование изменений в условия льготной программы «Семейная ипотека».

До этого стало известно, что глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал дифференцированную ставку по семейной ипотеке, которая будет зависеть от числа детей. Он поручил Минфину и Минстрою до 1 июля проработать предложения о введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке. В Госдуме ранее заявляли, что при рождении первого ребенка ставка может составить 10-12%, второго – 6%, третьего – 4%. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что в кабмине также рассматривают увеличение лимита по семейной ипотеке с 6 млн до 8 млн рублей. Он признал, что во многих крупных городах сложно купить квартиру за 6 миллионов с увеличением количества детей.

Также сообщалось, что Минфин РФ предложил с 1 июля повысить ставку по семейной ипотеке в случаях, когда один из родителей не состоит в браке и не прописан по одному адресу с ребенком или получает новый жилищный кредит. Кроме того, Минфин предлагает внести еще одно изменение в условия выдачи семейной ипотеки – не давать ее тем, у кого уже есть непогашенная льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023 года.

Программа семейной ипотеки по ставке 6% годовых была ранее продлена до 2030 года. В начале 2026 года ее условия ужесточили: с 1 февраля ввели ограничение по оформлению одного льготного ипотечного кредита на семью. По новым правилам супруги должны в обязательном порядке выступать созаемщиками. Если их дохода не хватает для получения льготного кредита, они могут привлечь третьих лиц. Таким образом, с февраля супруги не могут оформлять две льготные ипотеки на каждого.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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