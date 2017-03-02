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Наука

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Публикации за 02.03.17

Карибское море лишилось хищников
Китовая акула. wikimedia.org

Карибское море лишилось хищников

Бассейн Карибского моря может полностью лишиться хищных рыб из-за рыболовного промысла. Экологи и биологи Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл исследовали 39 рифов у Багамских островов, Кубы, Флориды, Мексики и Белиза, оценили биомассу в каждом регионе и обнаружили, что 90% хищной рыбы пропало из-за истощения рыбных запасов.

Еще недавно множество крупных хищных рыб обитало в коралловых рифах, однако теперь почти все они отсутствуют.

Однако исследователи нашли небольшое количество рифов, где рыбам не грозит улов. Ученые считают, что переселение рыб в рифы поможет восстановить их популяцию. Ученые полагают, что Колумбийский риф, который находится недалеко от Мексики, поможет сохранить в среднем в десять раз больше текущего уровня хищных рыб. «Живые акулы привлекают туристов, тысячи людей будут специально путешествовать, чтобы их увидеть. Существует хороший экономический стимул, чтобы восстановить и защитить популяции акул» – считают авторы исследования, которое приводит Indicator.ru по публикации журнала Science Advances.

Гавана, Алексей Усов

Гавана. Другие новости 02.03.17

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