Ученые: через 30 лет на Земле вымрет вся рыба

Публикации за 21.03.17

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) считают, что через 30 лет в Мировом океане может исчезнуть вся рыба. К таким выводам они пришли на основе анализа данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В отчете говорится, что на сегодняшний день освоено почти 90% морских рыболовных промыслов. В том числе 60% активно используются, а оставшиеся 30% находятся на грани истощения или уже истощены.

В частности, на грани исчезновения находится белая рыба. Кроме того, тунец, треска, палтус, меч-рыба не смогут восстановиться до численности прошлых лет. Кроме того, ученые отмечают, что способы поиска рыбы и механизмы ее ловли постоянно совершенствуются, чего нельзя сказать о темпах воспроизводства популяции рыб.

Еще одним фактором, негативно влияющим на количество рыбы – изменение климата. Как передает Runews24, в связи с ростом населения Земли, и сокращением продовольственной базы, позаботиться о будущем биосферы планеты необходимо уже сегодня. В частности, ученые призывают изменить свои предпочтения в еде и разработать новые способы производства продуктов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.03.17

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