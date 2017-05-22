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Наука

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Публикации за 22.05.17

Вытяжка из чернобыльских грибов защитит колонистов Марса от радиации

Вытяжка из чернобыльских грибов защитит колонистов Марса от радиации

Американские ученые собираются использовать грибы из зоны отчуждения в Чернобыле в разработке крема, который защитит астронавтов во время космических полетов.

Как заявляют исследователи NASA, грибы, произрастающие в районе Чернобыльской АЭС, приспособились к вредным условиям и выработали белки и биомолекулы, устойчивые к действию радиации.

В прошлом году восемь образцов чернобыльских грибов были отправлены на МКС, где их изучают. Если противорадиационная эффективность этих грибов будет доказана, их используют в разработке крема, который защитит людей от влияния ультрафиолета. Предполагается, что чудо-крем будут использовать покорители Марса.

Напомним, руководство NASA заявило, что направит первую экспедицию к Красной планете к 2030 году. Первый этап подготовки к межпланетному перелету уже стартовал.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 19.05.17

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