По Европе бродят «Тутанхамоны» / Мечта мумий восстать из мертвых ещё может осуществиться

Древние египтяне были не африканцами. Некоторые из них были турками, другие – выходцами из южной Европы и мест, где сейчас находятся Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия. К такому выводу пришли немецкие ученые из института Макса Панка (Max Planck Institute for the Science of Human History) и Университета Тюбингена (University of Tuebingen). Им удалось частично восстановить геном 90 египетских мумий возрастом от 3500 до 1500 лет, пишет «Комсомольская правда».

Такое же мнение и у биологов генеалогического центра iGENEA в Цюрихе. Они сравнили геном фараона Тутанхамона и современных европейцев. Оказалось, в среднем половина европейских мужчин – «тутанхамоны», а в некоторых странах (Великобритания, Испания и Франция) их доля – до 60-70%. При этом тутанхамонская R1b1a2 встречается очень редко у современных египтян – не более 1%.

Как отмечают специалисты, исследования еще раз подтвердили: в свое общей массе нынешние египтяне – не деградировавшие потомки фараонов. Они просто не имеют почти ничего общего со своими древними правителями.

Директор Центра Роман Шольц считает, что общий предок египетских царей и европейцев «жил на Кавказе примерно 9 500 лет назад».

«Около 7 тысяч лет назад его прямые потомки расселились по Европе. A кто-то добрался до Египта и выбился в фараоны», – пояснил он.

Любопытно, что, несмотря на жаркий климат, высокую влажность и химические вещества, используемые для бальзамирования, удалось полностью восстановить геном трех мумий из 151. Что это сулит в перспективе – исполнение желания древних египтян восстать из мертвых. Пусть и в отдаленном будущем, но это станет возможным путем клонирования.

Тюберинг, Ольга Ветрова

Тюберинг. Другие новости 01.06.17

© 2017, РИА «Новый День»