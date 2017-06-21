Экс-летчик нашел под Витебском метеорит

Бывший военный летчик, 40-летний житель Витебска нашел в Лиозненском районе необычную котловину идеально круглой формы, на дне которой обнаружил осколок метеорита.

Исследователь-любитель, который посвящает свободное от работы время изучению космических тел и всему, что связано с данной областью, обнаружил вблизи Витебска яму, глубина которой достигает 20 метров, пишет «Политэксперт».

Его заинтересовала идеально округлая форма котлована. Как считает исследователь-самоучка, небесное тело столкнулось с нашей планетой, когда территория приземления была покрыта ледником. В течение 10 лет мужчина искал осколки метеорита, и лишь недавно смог обнаружить его фрагмент. Он также надеется, что ученых заинтересует его находка.

Витебск, Иван Гридин

Витебск. Другие новости 21.06.17

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