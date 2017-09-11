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Ученые нашли адского муравья-монстра с металлическим рогом

Ученые нашли адского муравья-монстра с металлическим рогом
Фото: New Scientist

Археологи обнаружили останки ранее не известного науке муравья-вампира. Насекомое обладало специфическим прочным рогом и громадными челюстями-лезвиями. По оценкам ученых, обнаруженный вид вымер еще в меловом периоде. Находка была сделана в Мьянме, говорится в статье, опубликованной в журнале New Scientist.

Муравей получил название Linguamyrmex vladi или «адский», так как вместо привычного в современном мире строение ротового аппарата он обладал обращенными вверх лезвиями челюстей. Кроме того, отмечают исследователи, адский муравей обладал металлическим рогом, а его тело было покрыто щетинками, напоминающими шерсть.

Эксперты полагают, что благодаря металлу, который входил в состав рога, и острым изогнутым челюстям, муравей без труда вскрывал панцири других насекомых. В пользу этой версии говорят останки жука, обнаруженного в том же куске янтаря, что и адский муравей. Предположительно, муравей был способен не только разделывать своих жертв, но прежде всего питаться их кровью (гемолимфой). Как пишет Runews24, вероятно, насекомое погибло от потери крови после нападения муравья. Археологи намерены продолжить работу в данном направлении, чтобы подтвердить свою теорию.

Москва, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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