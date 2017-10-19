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Четверг, 19 октября 2017, 16:54 мск

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Наука

Ученые назвали причину гибели Древнего Египта

Ученые назвали причину гибели Древнего Египта
Фото: ssae.org.uk

Виной падения древней египетской цивилизации стало извержение вулкана, которое привело к глобальному изменению климата. Статья международной группы ученых опубликована в журнале Nature Communications.

По мнению исследователей, существование Древнего Египта как античной культуры зависело от ежегодных разливов реки Нил. Богатая микроэлементами и органическими веществами вода периодически заливала обширную долину, поддерживая плодородие местных почв. Это обусловило развитие земледелия в регионе и процветание страны.

При этом разлив Нила зависит от муссонных дождей, которые проливаются над Эфиопским нагорьем. Ливни начинаются в июне и идут до декабря. Древние египтяне приступали к посеву в октябре, когда паводок шел на спад, обнажая покрытую илом пойму. Однако в некоторые годы Нил почти не затапливал долину, что приводило к неурожаю и, следовательно, резким изменениям в экономике и политике.

По мнению ученых, вулканические извержения, во время которых в атмосферу Земли попадают большие объемы пепла и газов, могли повлиять на ежегодные муссонные дожди, следовательно, и на разлив Нила. Согласно историческим данным, один из периодов плохого разлива Нила пришелся на время правления династии Птолемеев. Примерно в 44 году до нашей эры, когда Египтом правила Клеопатра, в различных местах земного шара происходили мощные вулканические извержения. Как пишет «Лента.ру», пепел и горячие газы нарушили муссонный цикл, уменьшили уровень воды в Ниле и вызвали катастрофический голод.

Каир, Иван Гридин

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