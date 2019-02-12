Ученые предрекли скорое исчезновение всех насекомых

Ученые пришли к неутешительным выводам относительно меняющейся биосферы. Согласно последнему исследованию, в основу которого вошли 73 научных доклада, насекомые оказались на грани исчезновения. Авторы работы, опубликованной в журнале Biological Conservation, в ближайшем будущем Землю ждет массовое вымирание, сопоставимое с пермским.

Впрочем, следует оговориться, что в отчеты, которые изучали исследователи, в основном охватывают Европу и Северную Америку. Несмотря на эти пробелы, как уверяют авторы, нет оснований полагать, что проблема не затрагивает все уголки планеты.

Более всего, по их словам, подвержены угрозе исчезновения отряды перепончатокрылых и чешуекрылых. К первым, например, относятся осы и муравьи, ко вторым – бабочки. Четыре водных таксона уже утратили большую часть видов. В качестве главной угрозы ученые выделяют интенсивное сельское хозяйство с применением пестицидов и урбанизацию. Из-за них насекомые теряют места обитания.

В работе сказано, что, если человечество не изменит способы производства растительной пищи, насекомые, чья жизнь зависит от этой среды, окончательно вымрут в течение ближайших десятилетий. К дополнительным факторам риска авторы отнесли изменение климата, загрязнение окружающей среды и инвазивные виды.

Поскольку насекомые – важная часть пищевой цепи, их исчезновение может отразиться и на животных. Прежде всего снизится популяция птиц, рептилий и амфибий. Возможно, в последующем начнется процесс вымирания остальных зверей, происходящий по принципу домино, пишет Naked Science.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.02.19

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