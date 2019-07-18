Ученый перечислил «вредные» для климата леса России

Леса Магаданской области, Чукотки и Тывы выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа (СО2), чем поглощают, тем самым ускоряют изменение климата. Об этом заявила директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская.

Россия предоставит в текущем году в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата свой отчет на основе данных 2017 года. По словам Романовской, в отчете содержатся тревожные данные. «В результате пожаров, сплошных рубок и гибели древостоев от вредителей и болезней происходит выделение СО2 и других парниковых газов. Согласно нашим расчетам, леса четырех регионов (Чукотский автономный округ, Тыва, Магаданская и Волгоградская области) выделили СО2 больше, чем поглотили», – цитирует РИА «Новости» Романовскую.

Она пояснила, что леса Чукотки, Магаданской области и Тывы отличаются низкой скоростью роста и большими площадями пожаров, что в итоге приводит к выбросам СО2. «Эти три региона из года в год являются источниками выбросов СО2. Скорее всего ситуация будет сохранятся, если не удастся сократить площади лесных пожаров», – добавила Романовская, отметив, что в Волгоградской области в 2017 году основную негативную роль сыграли рубки, а не пожары.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.07.19

Клещи оказались переносчиками еще одного заболевания. / Климатолог посулил россиянам аномальную жару в ближайшие пять лет. / В Крыму выросло число дельфинов-мутантов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»