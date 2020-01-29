Ученые объяснили изменения климата, заставившие мигрировать первых людей

Американские ученые заявили, что выяснили причину глобального изменения климата на Земле, которое заставило предков современных людей расселиться по планете. По мнению исследователей Висконсинского университета в Мадисоне, климатические изменения произошли из-за колебаний оси Земли, сообщает Phys.org.

Ученые проанализировали изменения климата и растительного покрова (в том числе видового) на территории Африки, Аравии и Средиземноморья в последние 140 тыс. лет. Они выяснили, в какие периоды в регионах выпадало больше или меньше осадков, какие преобладали температуры и определили состав и плотность растительного покрова, что могло обеспечить коридоры для миграции первобытных людей.

Оказалось, что около 125 тыс. лет назад на севере Африки и в Аравии ежегодно шли обильные муссонные дожди, благодаря чему площадь пустынь сократилась за счет расширения пастбищ. В регионах Средиземного моря и на территории современных Сирии, Ливана, Иордании, Израиля и Палестины зимой дожди были более обильными.

Исследователи полагают, что эти климатические изменения обусловлены наклоном Земли к Солнцу, благодаря чему Северное полушарие летом получало больше тепла. Это способствовало более теплому, влажному лету и холодной зиме. Приблизительно 70-15 тысяч лет назад на Земле царил ледниковый период, из-за чего вблизи экватора климат стал куда более засушливым, что заставило людей двигаться на север, северо-восток, осваивая новые территории.

Вашингтон, Иван Гридин

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