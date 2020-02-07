Ученый встревожился исчезновением комаров из-за теплой зимы

Непривычно теплая зима в европейской части России может стать причиной к исчезновения комаров. Такое мнение высказал директор института водных проблем Российской академии наук (РАН) Виктор Данилов-Данильян в интервью «Известиям».

По его словам, в связи с оттепелями комары просыпаются, но не имеют возможности прокормиться и в итоге погибают. Ученый обеспокоен тем, что нарушается пищевая цепь, поскольку личинки комаров входят в рацион питания рыб, в результате страдает пищевая база.

«Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год», – пояснил Данилов-Данильян.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.02.20

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