Ученые связали дым от лесных пожаров и глобальное потепление

Облака дыма от природных пожаров достигают стратосферы, разносятся по всему земному шару и могут вызвать глобальные изменения климата. К таким выводам пришли ученые из Университета Ла Троба (Мельбурн)

До сегодняшнего дня считалось, что воздух из нижних слоев атмосферы не проникает в стратосферу из-за резкой разницы температур. Ученые полагали, что подобное происходит только во время сильных вулканических извержений, когда столб пепла поднимается на высоту от 11 до 25 км, преодолевая нижний слой стратосферы.

Научное сообщество полагало, что дым от лесных пожаров не способен преодолеть градиент температур, потому циркулирует относительно недалеко от источника. Об этом свидетельствует множество данных, например, о пожарах 2009 года в Австралии. Исследователи проанализировали данные, полученные шведским спутником «Один». Выяснилось, что через неделю после начала пожара столб дыма поднялся на высоту 17-19 километров. Дымка циркулировала вокруг планет шесть недель.

Облако дыма в верхних слоях атмосферы называется пирокумулятивным. Оно продолжает набирать высоту и превращается в грозовую тучу. Ученые отмечают, что дожди при этом могут не пойти, а сухие грозы способствуют новым пожарам. Как передает РИА «Новости», ученые решили проанализировать лесные пожары 2017 года в Северной Америке. Спутниковые данные свидетельствуют, что 12 августа столб дыма поднялся на 12 километров, а через пару недель продукты горения были обнаружены на высоте 23 км.

Частицы сажи поглощают солнечную радиацию, нагревают воздух, а также разрушает озон в стратосфере. Об этом свидетельствуют локальные аномалии озона и водяного пара в стратосфере, зафиксированные в августе 2017 года. Кроме того, ученые допускают, что дым от лесных пожаров, пребывая более 8 месяцев в атмосфере, способен влиять на климат нашей планеты.

Они опасаются, что естественный баланс может пошатнуться. В результате большое число пожаров приведет к новым засухам и отсутствию дождей, леса не смогут восстановиться, а избыток парниковых газов в атмосфере усилит нагрев планеты.

Мельбурн, Иван Гридин

Мельбурн. Другие новости 18.02.20

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