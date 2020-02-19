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Четверг, 20 февраля 2020, 03:38 мск

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Российский ученый заявил о затягивании озоновой дыры над Антарктидой

Фото: «Роскосмос»

Обнаруженная в 1985 году над Антарктидой озоновая дыра в скором времени затянется и прекратит свое существование. Таким мнением в эфире радио «Говорит Москва» поделился ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

По его словам, пока дыра в озоновом слое еще не затянулась, но определенно стала меньше. Ученые считает, что она образовалась по вине человека и благодаря ему же, а, в частности, принятию Монреальского протокола, стала сокращаться. «Всем миром решили прекратить производство долгоживущих фреонов (фреона 11, фреона 12), которые, по-видимому, были главной причиной вот такой огромной убыли озона в атмосфере», – отметил Локощенко.

Эксперт добавил, что, по мнению оптимистично настроенных ученых, уровень содержания озона в атмосфере может восстановиться в ближайшие десятилетия. Напомним, Монреальский договор запрещал использование опасных фреонов, что, по мнению Локощенко, является самым успешным примером международного сотрудничества.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.02.20

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