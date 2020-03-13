Ученые заявили об угрозе исчезновения популяций американского лосося

Ученые из Канады и США проанализировали последствия таяния ледников для западного североамериканского тихоокеанского лосося. Выяснилось, что для ряда популяций этот процесс будет губительным, а для других, напротив, полезным. Статья о проделанном исследовании опубликована в журнале BioScience.

Ученые установили, что 85% крупных лососевых водоразделов на западном побережье Северной Америки имеют ледниковый покров. По оценкам экспертов ледники в этом регионе потеряют до 80% объема до конца текущего столетия, что обернется значительными последствиями для лосося из-за изменения температурного режима рек, где привыкла нереститься рыба.

Между тем, в высоких широтах, где в ландшафте все еще преобладают ледники, складывается совсем иная ситуация. Благодаря таянию ледников образуются новые реки и озера, которые могут быть пригодны для развития новых популяций.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.03.20

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