Израильские ученые смогли улучшить память при помощи запахов

Ученые Тель-Авивского университета (Tel Aviv University) и Института науки Вейцмана (Weizmann Institute of Science) нашли инновационный метод усиления процессов памяти в мозгу во время сна. Он основан на запоминающем аромате, который исследователи вводили участникам эксперимента в одну ноздрю.

Ученые рассчитывают, что это позволит успешнее восстанавливать память после травм головного мозга, а также помогать людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), так как их память зачастую служит триггером заболевания, пишет научный журнал Current Biology.

Исследователи выяснили, что «односторонний» прием аромата приводит к различным волнам сна в двух полушариях, а воспринявшее порцию запаха полушарие демонстрирует хорошие признаки консолидации памяти во время сна. Оказалось, что после такой терапии участники эксперимента куда успешнее проходили тест на запоминание.

Итоги исследования показывают, что усилить консолидацию памяти можно благодаря внешним сигналами, такими как запахи.

Тель-Авив, Иван Гридин

Тель-Авив. Другие новости 14.03.20

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