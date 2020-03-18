Русская выхухоль находится под угрозой вымирания

Экологи сообщили об угрозе исчезновения русской выхухоли. Популяция животного снизилась до критической отметки из-за браконьеров и изменений среды обитания. Об этом сообщили в Окском заповеднике.

За последние 20 лет число выхухолей сократилось в 2,5 раза. В настоящее время осталось менее 10 тысяч особей. «В 60-70-х годах прошлого века произошла масштабная деградация мест обитания выхухоли. Из-за понижения уровня грунтовых вод более 30% пойменных озер в среднем течении Оки перешли в разряд мелководных, промерзающих, непригодных для постоянного обитания этого вида. В результате еще в 70-х годах численность местной популяции резко сократилась и уже никогда не достигала уровня прежних лет», – говорят экологи.

Кроме того, главной проблемой для выхухоли остается браконьерский вылов рыбы, которой она питается. Сотрудники заповедника обратились к рыболовам с просьбой помнить, что их действия могут привести к исчезновению вида.

Русская выхухоль включена в список угрожаемых видов Международного союза охраны природы и Красную книгу России. При этом в неволе этот вид не размножается, поэтому единственный способ его сохранить – создать условия в природе.

Рязань, Зоя Осколкова

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