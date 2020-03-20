Арабские ученые выяснили, как долго коронавирус может жить в морозилке

Ученые Объединенных Арабских Эмиратов опровергли данные о том, что коронавирусная инфекция быстро погибает при очень низких температурах. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на исследование Кливлендской клиники в Абу-Даби.

Руководитель отдела инфекционных заболеваний Мохамад Мооти отметил, что если COVID-19 похож на других представителей семейства коронавирусов (а он похож), то он, как и они, может выживать при отрицательной температуре до двух лет.

«Существуют исследования, которые показывают, что при температуре около минус двадцати градусов по Цельсию коронавирусы могут сохранять жизнеспособность до двух лет», – сказал Мооти. При этом в холодильнике при температуре около плюс четырех градусов Цельсия вирус может жить около трех дней.

Таким образом, патоген может оставаться жизнеспособным в морозильных камерах – на продуктах и внутренних стенках. Впрочем, у ученых пока нет доказательств того, что новый коронавирус может передаваться через еду.

Дубай, Зоя Осколкова

Дубай. Другие новости 20.03.20

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