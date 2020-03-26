Микропластик заставляет рыб производить больше икры

Частицы микропластика оказывают на рыб существенное влияние, повреждая жабры, вызывая возникновения аневризм, а также увеличивая количество икры в помете. Такие выводы сделали ученые из США и Китая. Их исследование опубликовано в журнале PLoS One.

Ученые отметили, что значительный объем микропластика образуется в результате стирки одежды – микроволокна минуют очистные сооружения и в конечном счете оказываются в океане. По некоторым оценкам, ежегодно в мировой океан поступает от 4,8 млн до 12,7 млн тонн различных полимеров, а на долю микропластика приходится около трети этого объема.

Исследователи установили, что жаберный аппарат и кишечник рыб сильнее всего подвержены негативному воздействию микропластика. Ученые под руководством Дэвида Хинтона из Университета Дьюка поставили эксперименты на рыбках вида японская медака (Oryzias latipes), отличительная особенность которого является способность к ежедневному икрометанию.

Контрольную группу из 9 рыб поместили в чистую воду, две экспериментальные группы с тем же числом особей находились в аквариумах с высоким содержанием волокон полиэстера или полипропилена – самых распространенных синтетических волокон.

На протяжении трех недель ученые наблюдали за изменением массы тела рыб, количеством выметываемой икры и объемом микропалстика в воде. Оказалось, что волокна не приводили к видимым изменениям состояния или массы тела, не влияли на эмбриональную смертность, развитие икринок или вылупление молоди. После окончания эксперимента ученые исследовали ткани рыб.

Выяснилось, что большое количество волокон оказывало острые хронические изменения в жабрах и кишечнике рыб. Участвовавшие в эксперименте самки со временем стали производить больше икры. Так группы с водой, содержащей полипропилен, на третьей неделе воздействия, в среднем выметывали 14 икринок, когда у контрольной группы на третьей неделе было по 12 икринок.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.03.20

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