Ученые сообщили две новости о коронавирусе: хорошую и плохую

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса и оценили скорость его мутации.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день зафиксировано всего 11 изменений в спаренных основаниях в базе из 30 тысяч нуклеотидных пар. Это говорит о том, что вирус изменяется очень медленно.
«Вирус мутирует так медленно, что его штаммы очень похожи друг на друга», – сказал в эфире телеканала USA Today профессор кафедры медицины и инфекционных заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Франциско Чарльз Чиу, отметив, что, например, SARS-CoV-2 меняется в 8-10 раз медленнее вирусов гриппа.
Исходя из этого ученные пришли к выводу, что симптомы и тяжесть заболевания определяются не штаммом коронавируса, а общим состоянием организма пациента и его иммунной системы.
Таким образом, есть два новости. Плохая: «мягкой версии» коронавируса, скорее всего, не существует. Хорошая: медленная мутации позволяют надеяться, что разработка и использование вакцины поможет защитить от вируса на годы или даже десятилетия.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 28.03.20
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