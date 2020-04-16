Ученые нашли причину небывалых темпов таяния ледников Гренландии

Ученые нашли вероятную причину стремительного сокращения площади ледового щита Гренландии в прошлом году. Они полагают, что небывалая скорость таяния льда вызвана не только ростом среднегодовой температуры, но и безоблачной погодой, которая главенствовала над островом весь год. Статья о проделанной работе опубликована в научном журнале Cryosphere.

По словам одного из авторов исследования, климатолога Колумбийского университета (США) Марко Тедеско, над Гренландией все чаще устанавливается ясная погода, а осадки очень редки. Ученые считают, что они связаны с движением высотных ветров. Их движение и интенсивность в свою очередь зависит о сезонных колебаний площади снежного покрова в Сибири, площади морских льдов и разницы в скорости наступления глобального потепления в Арктике и умеренных широтах, пояснил Марко Тедеско.

Данные многолетних спутниковых наблюдений показали, что ледники Гренландии тают ускоренными темпами. С начала столетия этот процесс ускорился четырехкратно. В августе 2019 года от острова откололся айсберг, массой 12,5 млрд тонн. Изучив фотографии со спутников, исследователи пришли к выводу, что только за прошлый год ледники острова потеряли 600 млрд тонн. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Ученые провели скрупулезную работу и пришли к выводу, что ускоренное таяние льдов было обусловлено антициклоном, который прочно закрепился над островом почти на все лето. Антициклон препятствовал формированию облаков над югом острова и способствовал накоплению «подушки» теплого воздуха на севере и западе.

Исследователи полагают, что погодные аномалии над Гренладией будут происходить с нарастающей частотой. Этот фактор нужно учитывать при прогнозировании формирования ледового щита острова и роста уровня моря, подчеркнули климатологи.

По данным Европейского центра прогнозирования, в середине июня температура над Гренландией оказалась выше нормы примерно на 40 градусов по Фаренгейту (примерно 4,4 С). Как писал «Новый День», тогда Марко Тедеско сообщил, что в результате необычайно теплой погоды на востоке и в центральной части Гренландии таяние затронуло почти половину (45%) всего ледяного покрова.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 17.04.20

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