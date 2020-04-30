Ученые нашли способ прокормить дополнительные 800 млн человек

Существующие сельскохозяйственные угодья способны прокормить еще 800 млн человек. Для этого, как заявляют ученые из Калифорнийского университета в Беркли, следует построить дополнительные водохранилища и обновить существующие ирригационные системы из-за их неэффективности. Работа исследователей опубликована в журнале Science Advances.

На сегодняшний день в мире под сельское хозяйство используется примерно 37% пригодных для этого земель, но расширять эти площади практически некуда, а растущее население нужно чем-то кормить. Ученые предложили эффективное использование уже возделываемых площадей. Они провели анализ качества ирригации земель в 130 ключевых зонах ведения сельского хозяйства, где выращивается практически 100% растительной пищи в мире, а также обеспечения этих земель водой. Оказалось, что 80% земель испытывает дефицит воды, что сказывается на урожайности.

Авторы научной работы считают, что новые водохранилища на территории России, Африки и Азии вместе с восстановление старых ирригационных земель позволит прокормить дополнительно 800 млн человек. Кроме того, аграриям потребуется на 20% меньше воды для полива.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 30.04.20

«Хаббл» детально запечатлел разрушение кометы ATLAS. / Канадские ученые предложили лечить раны с помощью почвы. / В России обнаружили останки древнего червя возрастом 250 млн лет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»