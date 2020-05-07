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Пятница, 8 мая 2020, 00:35 мск

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Ученые создали съедобный биокомпозит для хранения фруктов и ягод

Исследователи создали съедобный биокомпозит, который позволяет продлить срок годности фруктов на неделю. В его основе – яичный белок. Соединение смывается и не влияет на вкус и аромат фрукта. Статья о проделанной учеными работе опубликована в журнале Advanced Materials.

По некоторым оценкам портится до трети пригодной для пищи еды на Земле. Этот показатель куда хуже для овощей и фруктов и составляет до 50%. Они портятся из-за потери воды и деятельности микроорганизмов. Продлить срок их хранения можно, нанеся воска. Однако его достаточно сложно смыть, например с яблока. В результате воск попадает в организм, где под воздействием бактерий разлагается до метаболитов, которые способны повредить мембраны клеток организма.

Ученым Мухаммеду Рахману и Пуликелу Аджайану пришла идея использовать для увеличения срока хранения овощей и фруктов дешевый биокомпозит на основе яичного белка, глицерина, а также нанокристаллов целлюлозы и куркумина. Авторы идеи отмечают, что их защитное средство легко смывается и не влияет на вкусоароматику продукта.

Новое покрытие проверили на четырех фруктах и ягодах: банане, авокадо, клубнике и папайе. За 8-11 дней на открытом воздухе все необработанные продукты портились. Покрытые новым составом фрукты и ягоды хранились не менее недели.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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