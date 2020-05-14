Ученые нашли связь между ядерными испытаниями и проливными дождями

Физики заявили, что сильные ливни над Шетландскими островами на севере Великобритании, которые фиксировали в середине прошлого века, связаны с ядерными испытаниями, которые проводили СССР и США. Статья о проделанном физиками исследовании опубликована в научном журнале Physical Review Letters.

Ученые решили выяснить, каким образом электрическая заряженность атмосферы влияет на количество осадков, рассказал один из авторов исследования, профессор Редингского университета Джильс Харрисон.

В середине прошлого века на фоне гонки вооружений состоялись сотни испытаний ядерных бомб. Испытания прекратились в 1963 году после подписания договора о моратории на них. Исследователи отмечают, что во времени период массового испытания самого разрушительного вида оружия был относительно сжатым, однако сильно повлиял на состав атмосферы и множество экосистем в различных уголках планеты.

Харрисон совместно с коллегами заявляет, что из-за ядерных испытаний серьезно увеличивается электропроводность воздуха, а в атмосфере растет количество ионов. Они рассчитали, что это напрямую влияет на объемы выпадаемых осадков, поскольку электрическая напряженность воздуха сказывается на размере капель в облаках и взаимодействии между ними.

Чтобы проверить свою теорию, они сопоставили данные, собранные в годы многочисленных ядерных испытаний, британских радиологических и метеорологических станций, расположенных в Лондоне и на Шетландских островах, где практически отсутствовало антропогенное влияние на природу.

Ученые анализировали, как резко повышалась ионизация воздуха на фоне содержания в атмосфере стронция-90 и других радионуклидов. А затем они сопоставили эти данные с объемом выпавших осадков.

Примечательно, что ионизация атмосферы над Лондоном практически не сказывалась на обилии дождей, что, вероятно объясняется высокой загрязненностью воздуха. А вот в Северных регионах Великобритании наличие следов испытаний делало облака значительно более густыми, из-за чего уровень осадков увеличивался примерно на 24%.

Ученые надеются, что их исследование поможет вызывать дожди над засушливыми территориями, например, используя безвредные ионы, которые образуются при работе генераторов коронных разрядов.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 14.05.20

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