Ученые выяснили новый механизм образования частиц смога над мегаполисами

Исследователи выяснили механизм быстрого образования в атмосфере загрязняющих частиц. Климатологи из Университета Карнеги-Меллона считают, что это поможет в значительной мере скорректировать модели изменения климата. Научная работа опубликована в журнале Nature. Ученый Нил Донахью отметил, что объем загрязняющих частиц в атмосфере способно оказывать серьезное влияние на формирование смога в городах, а также на климат планеты.

Чтобы оказаться задействованными в таких процессах, частицы должны быть достаточно крупны – до 100 нанометров в диаметре. Ученые определили, что мелкие загрязняющие частицы способны сливаться в атмосфере в более крупные, что способно влиять на климат в регионе.

Новое исследование позволило обнаружить ранее неизвестный механизм формирования атмосферных частиц. В этом помогла специальная камера, установленная в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). Благодаря сложному оборудованию исследователи смогли понять, как космические лучи влияют на формирование частиц и облаков в атмосфере.

Работа показала, что в парах азотной кислоты и аммиака частицы могут расти в 10-100 раз быстрее, чем наблюдалось ранее. «Наше открытие поможет объяснить, как атмосферные частицы растут в загрязненных городских условиях в мегаполисов – до сих пор это процесс представлял собой большую загадку. Кроме того, теперь мы знаем больше о том, как частицы образуются в верхних частях атмосферы, где они могут оказывать сильное воздействие на климат», – пояснил Донахью.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 15.05.20

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