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Пятница, 22 мая 2020, 03:07 мск

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У Стены Плача в Иерусалиме нашли загадочные подземные камеры

Археологи обнаружили подземные камеры в нескольких десятках метров от Стены Плача в Иерусалиме. Для ученых предназначение этих сооружений остается загадкой. Об этом сообщает Le Figaro.

Исследователи Управления древностей Израиля проводили раскопки в подземельях Храмовой горы. «Вначале мы были очень разочарованы, потому что под мозаикой на земле мы наткнулись на каменистый грунт и подумали, что там остановилась человеческая деятельность», – пояснил один из археологов Барак Монниккендам-Гивон.

Однако затем ученые обнаружили несколько ниш, соединенных лестницей. Эти комнаты могут быть кладовой исчезнувшего здания или местом хранения и приготовления пищи для священников или паломников, посещающих Храм. «Здесь мы нашли контейнеры для еды, масляные лампы, банки для хранения пшеницы, ячменя или оливкового масла», – рассказал археолог.

Исследователи продолжат раскопки на глубине 6-7 метров, в надежде найти новые предметы быта, которые прольют свет на то, для чего использовались загадочные подземные камеры.

Иерусалим, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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