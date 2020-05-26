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Среда, 27 мая 2020, 03:21 мск

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Ученые бьют тревогу из-за объемов микропластика в Мировом океане

В Мировом океане накоплено вдвое больше микропластика, чем полагали ученые, пишет научное издание Science. По данным исследователей, количество микрочастиц в океанах превосходит по объему массу планктона, который является основой для питания многих видов рыб, а также многих видов китов.

По оценкам исследователей, ежегодно в Мировой океан попадает до 12 млн тонн пластиковых отходов, которые медленно разлагаются на мелкие фрагменты и годами плавают в воде, прежде, чем осесть на дно. По словам профессора Морской лаборатории Плимута, руководителя исследования Пенни Линдек, загрязнение Мирового океана микропластиком недооценено.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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