Экологи констатируют, что животные всей планеты переселяются ближе к полюсам

Экосистема Земли меняется стремительными темпами, констатируют исследователи, изучившие и проанализировавшие особенности изменений животного и растительного мира за последние десятилетия. Статья о проделанной работе опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

По их словам, ареалы обитания множества видов животных сдвигаются ближе к полюсам планеты. Одной из главных причин этого они называют глобальные изменения климата. Кроме того, о влиянии потепления климата говорит тот факт, что общая численность морских видов растет, в отличие от обитающих на суше.

Такие изменения отмечены более чем у 12 тысяч видов растений, бактерий, грибов, животных. Исследователи составили особую базу данных, в которую внесли ситуации с изменениями, назвав ее BioShifts. На основе собранных данных ученые составили прогноз, согласно которому, в будущем разнообразие обитающих на суше видов будет неумолимо сокращаться, а ареалы обитания будут смещаться ближе воде и полюсам.

Так, например, ареалы обитания амфибий в среднем смещаются к полюсам на 12 метров в год, а рептилий – вдвое медленнее. Ареал обитания насекомых сдвигается со скоростью 18,5 километра в год, а морских видов животных – 6 километров в год. Исследователи полагают, что пик изменений придется на 2100 год.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.06.20

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