Сибирские ученые открыли влияющее на климат свойство почвы

Российские ученые в ходе изучения ранее неизвестных свойств почвы сделали открытие, которое позволит повысить точность глобальных моделей изменения климата. Исследование проводили ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Российской академии наук (РАН).

По словам авторов работы, открытие основано на способности почвы контролировать выбросы парниковых газов в атмосферу. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Applied Soil Ecology».

«Результаты исследования показали, что после лесных пожаров в почвах включаются альтернативные механизмы регуляции биоактивности почв – которая и определяет объем выбросов парниковых газов за счет изменения почвенных характеристик: валовых запасов азота, углерода и фосфора, а также влажности», – рассказал сотрудник Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ и ИПЭЭ РАН Антон Гончаров.

Он добавил, что выводы были получены на основе комплексного математического моделирования. В расчетах использовались несколько десятков химических и биологических параметров почв, запасы древесины, характеристики погоды, климата, рельефа и другие важные физико-географические показатели.

По мнению ученых, на основе их открытия в будущем можно с большей точностью рассчитать в долгосрочной перспективе выбросы парниковых газов из почвы после пожаров, передает РИА «Новости».

Тюмень, Иван Гридин

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