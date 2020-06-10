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Среда, 10 июня 2020, 04:17 мск

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Ученые заявили о вероятной большой опасности натуральных тканей

Учёные университета Кейптауна доказали, что ткани из натуральных волокон в ряде случаев с точки зрения экологической составляющей опаснее синтетических. Исследователи изучили порядка 2 тыс. образцов волокон из проб воды, взятых в Мировом океане.

Только за последние 20 лет производство всевозможных тканей в мире выросло двукратно. По оценкам аналитиков, с учетом стратегии наращивания потребительского спроса и диктатуры моды к 2030 году будет производится ежегодно около 145 млн тонн волокна.

Исследователи отмечают, что каждая стирка отбирает у каждой отдельно взятой вещи до 10 млн тканевых волокон. Они не задерживаются в очистных сооружениях, попадая с током рек в Мировой океан. Синтетических материалов при этом выпускают примерно в два раза больше, чем натуральных. В связи с этим экологи утверждали, что большинство загрязняющих мировой океан волокон – микропластик (основа синтетических тканей).

Последнее масштабное исследование показало, что подавляющая часть из загрязняющих океан частиц – натурального происхождения. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Выяснилось, что на долю полиэстера и нейлона приходится лишь 8,2% от общего количества найденных в океанской воде волокон. 50% пришлось на хлопок, 29,5% – на лен и коноплю и 12,2% – это волокна животного происхождения: шелк и шерсть.

Ученые полагают, что натуральные волокна разлагаются медленнее, чем считалось ранее, и большинство частичек одежды в природных водах – это остатки моды предыдущих десятилетий, когда хлопок, лен, шерсть и шелк были в почете. Возможно, виной тому химические вещества, которыми окрашивали натуральные ткани во имя долгой службы, допускают эксперты.

По их мнению, влияние натуральных волокон на живые организмы и экосистемы изучено недостаточно.

Кейптаун, Иван Гридин

Кейптаун. Другие новости 10.06.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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