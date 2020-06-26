российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 27 июня 2020, 02:06 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

В экосистемах Антарктиды обнаружили микропластик

Фото: AFP

В кишечнике беспозвоночных коллембол Cryptopygus antarcticus, которые обитают в экосистемах Антарктиды ученые впервые обнаружили микроскопические частицы пластика. Ученые полагают, что пластик мог попасть в организмы существ во время кормления на мшанике, которым порос кусок полистирола. Статья об исследовании опубликована в журнале Biology Letters. Это стало первым доказательством проникновения микропластика в экосистемы Антарктиды.

В общей сложности на куске полистирольной пены, которая поросла мхами и лишайниками ученые нашли 18 коллембол. Они их исследовали с помощью инфракрасной микроскопии. В итоге ученые обнаружили в пищеварительной системы беспозвоночных частицы пластика, которые те, вероятно, проглотили случайно во время кормления.

Ученые опасаются, что данный вид загрязнения может стать новой угрозой для антарктической природы, которая уже страдает от изменений климата и растущего присутствия человека, пишет N+1.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.06.20

В 11 световых годах от Солнечной системы нашли зону обитаемости. / Скорее молнией убьет. Медики рассказали о шансах детей умереть от Covid-19. / Япония направила протест в связи с геологоразведкой у Южных Курил. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

На Байкале предотвращено строительство второго китайского завода по розливу воды

«Фильтрат стекает в лес и реку»: подмосковный мусорный полигон «Ядрово» вновь оказался в центре скандала

Московский регион утопает в «самоизоляционном» мусоре: развитие сервиса доставок привело к негативным последствиям для экологии

На электростанции в Якутии произошел разлив топлива

Возмущённые переездом АБЗ-1 петербуржцы устроили массовый флэшмоб

Повторение Чернобыля и Фукусимы: ЧП в Норильске не последнее для России

В России ужесточат контроль за утилизацией опасных отходов

В Подмосковье пенсионерка начала «палаточный пикет» против столичного мусора

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Наука, Россия, Технологии, Экология,