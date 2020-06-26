В экосистемах Антарктиды обнаружили микропластик

В кишечнике беспозвоночных коллембол Cryptopygus antarcticus, которые обитают в экосистемах Антарктиды ученые впервые обнаружили микроскопические частицы пластика. Ученые полагают, что пластик мог попасть в организмы существ во время кормления на мшанике, которым порос кусок полистирола. Статья об исследовании опубликована в журнале Biology Letters. Это стало первым доказательством проникновения микропластика в экосистемы Антарктиды.

В общей сложности на куске полистирольной пены, которая поросла мхами и лишайниками ученые нашли 18 коллембол. Они их исследовали с помощью инфракрасной микроскопии. В итоге ученые обнаружили в пищеварительной системы беспозвоночных частицы пластика, которые те, вероятно, проглотили случайно во время кормления.

Ученые опасаются, что данный вид загрязнения может стать новой угрозой для антарктической природы, которая уже страдает от изменений климата и растущего присутствия человека, пишет N+1.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.06.20

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